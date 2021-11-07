تراجع طفيف في سعر صرف الدولار واليورو بالسوق الموازية

تراجع سعر العملة الأميركية بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، وكذلك اليورو الأوروبي، فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني.

وسجل الدولار الأميركي، 4.925 دينار اليوم الأحد، مقابل 4.93 دينار أمس، وتراجع أيضًا اليورو إلى 5.55 دينار، مقابل 5.56 دينار، وتداول الجنيه الإسترليني عند 6.65 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.53 دينار، والدينار التونسي عند 1.75 دينار في السوق الموازية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 204 دنانير، مقابل 203 دنانير أمس.