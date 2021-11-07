تراجع طفيف في سعر صرف الدولار واليورو بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 02:02 مساء

تراجع سعر العملة الأميركية بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، وكذلك اليورو الأوروبي، فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني.

وسجل الدولار الأميركي، 4.925 دينار اليوم الأحد، مقابل 4.93 دينار أمس، وتراجع أيضًا اليورو إلى 5.55 دينار، مقابل 5.56 دينار، وتداول الجنيه الإسترليني عند 6.65 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.53 دينار، والدينار التونسي عند 1.75 دينار في السوق الموازية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 204 دنانير، مقابل 203 دنانير أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
قفزة أسعار الطاقة عالميا تعوض تأخر زيادة الإنتاج الليبي
ليبيا
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة