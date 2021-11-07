عودة التيار الكهربائي لمدينة تاورغاء بعد انقطاع أكثر من 15 يوما

شعار الشركة العامة للكهرباء

أعلن المجلس المحلي تاورغاء، عودة التيار الكهربائي للمدينة، بعد انقطاع دام أكثر من 15 يومًا.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المجلس المحلي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في بيان مقتضب دون أن يوضح مزيد التفاصيل.

- نجاح الاختبارات التشغيلية لمنظومة إطفاء الحرائق بالوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي

والجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إجراء الاختبارات التشغيلية بنجاح على منظومة إطفاء الحرائق باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون (co2) على الوحدة الغازية الثالثة بمحطة شمال بنغازي.

وقالت الشركة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن النظام بات الآن على الوضع الآلي.