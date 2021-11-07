السايح: فتح 14 مركزا انتخابيا أمام النازحين في كل ربوع ليبيا

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية ستفتح 14 مركزًا انتخابيًّا غدًا أمام النازحين في كل ربوع ليبيا، لتلقي طلباتهم للمشاركة في انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أي مواطن عليه إثبات هويته من خلال استخراج أوراق ثبوتية من مصلحة الأحوال المدنية، ومن ثم تقديمها في المراكز الانتخابية، مشددًا على أن أي مواطن لن يقدم أوراقه الثبوتية لن تتاح له الفرصة للمشاركة في الانتخابات، قائلًا: «نحن حريصون على إتاحة الفرصة لجميع النازحين في أي منطقة، وفي الوقت نفسه ملتزمون بإثبات هوية المشاركين».