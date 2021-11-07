السايح: تسلمنا من مجلس النواب تعديلات فنية «تمكن المفوضية من تنفيذ الانتخابات دون طعن»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 12:21 مساء
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مؤتمر صحفي, 7 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، «وهي تعديلات تمكن المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في إجراءات تنفيذها».

وأعلن السايح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءا من غد الإثنين، ويستمر قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

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