«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على الساحل بين رأس اجدير والزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 11:26 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى الزاوية اليوم الأحد.

وقال المركز في توقعاته لنشرة الصيد البحري، اليوم الأحد، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1.25 على امتداد الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى الزاوية، واحتمال بسيط يوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس .
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل سرت، تتحول تدريجيًّا مساء اليوم إلى جنوبية شرقية على مصراتة وسرت، سرعتها بين 5 و15 عقدة .
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي .
الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًّا يوم الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة .
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر .
البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة .

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