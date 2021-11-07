«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 10:30 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب ليبيا، مع أجواء غائمة.

كما توقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، سقوط أمطار متفرقة على غرب ليبيا بعد غد الثلاثاء.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
حالة السماء: مغطاة بالسحب تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على أقصى مناطق الشمال الغربي ونالوت، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء، واحتمال تكوُّن ضباب آخر الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة على غالبية المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكوُّن ضباب آخر الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من هذا المساء على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة، إلى معتدلة السرعة تتحول مساء على غدامس إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتكون منخفضة ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

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