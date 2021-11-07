«الصحة» تدعم مستشفى الهواري العام بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي

دعم مستشفى الهواري العام بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي, 7 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

دعمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مستشفى «الهواري العام» بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن دعم مستشفى الهواري العام بمصنع إنتاج الأكسجين الطبي، «يأتي في إطار حرص الوزارة على تأمين إمدادات كافية من الأكسجين الطبي للمستشفيات العامة والقروية والتخصصية».

- «الصحة» ترسل قافلة إمدادات طبية طارئة إلى «تاكنس» لمواجهة الفيضانات

والثلاثاء الماضي، أرسلت وزارة الصحة، قافلة من الإمدادات الطبية الطارئة إلى منطقة «تاكنس»، الواقعة بالجبل الأخضر، استجابة للتأثيرات التي خلفتها الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وبحسب بيان للوزارة حينها، تم تسليم ثلاث شاحنات من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية لمستشفى «تاكنس العام»، تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بشأن دعم الخدمات الصحية بالمنطقة، وتلبية الزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية الطارئة.

دعم مستشفى الهواري العام بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي, 7 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

دعم مستشفى الهواري العام بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي, 7 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)