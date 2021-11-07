«بنغازي الطبي»: حرق سيارة رئيس تمريض برج الأمل وجزءا من قسم الاستقبال

آثار دمار بادية على سيارة رئيس قسم التمريض ببرج الأمل في بنغازي بعد تعرضها لحريق، 6 نوفمبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)

أعلن مركز بنغازي الطبي، السبت، قيام أحد الخارجين عن القانون بحرق سيارة رئيس تمريض برج الأمل، لافتًا إلى أن النيران طالت قسم الاستقبال بالبرج ما عرض حياة المرضى والموظفين للخطر.

وأشار المركز في بيان، إلى السيطرة على الحريق وعودة الأمور إلى طبيعتها، ودان الحادث واعتبره يأتي ضمن «مجموعة اعتداءات طالت الأطقم الطبية والطبية المساعدة التي تعمل ببرج الأمل منذ بداية جائحة كوفيد- 19».

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وأشار إلى أن الجهات الأمنية تتابع حاليًا القضية وتجمع المعلومات حول واقعة التعدي التي وصفها بـ«اللإنسانية».

وفي سبتمبر 2020، أكدت إدارة مركز بنغازي الطبي تصاعد حوادث الاعتداء على الأطباء والممرضين والعناصر التسييرية، داخل برج الأمل بصورة لافتة.

وقالت إدارة المركز، في بيان، إن هذه الاعتداءات باتت ظاهرة عامة تقلق الجسم الطبي، وتدفع الأطباء والممرضين إلى مغادرة البرج، وطالبت الجهات الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف تلك السلوكيات وحماية المبنى والعناصر الطبية.

آثار دمار بادية قسم الاستقبال ببرج الأمل في بنغازي بعد تعرضه لحريق، 6 نوفمبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)

آثار دمار بادية قسم الاستقبال ببرج الأمل في بنغازي بعد تعرضه لحريق، 6 نوفمبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)

آثار دمار بادية قسم الاستقبال ببرج الأمل في بنغازي بعد تعرضه لحريق، 6 نوفمبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)