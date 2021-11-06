موسى الكوني يشارك بفعالية فنية عن الهوية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 11:55 مساء
من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، السبت، باليوم الثقافي الفني عن الهوية الليبية، الذي أقيم تحت شعار «معًا لأجل وطن يتسع للجميع».

وأشاد الكوني خلال جولة في أروقة المعرض بـ«المستوى المتميز» للأعمال الفنية التي شارك بها نخبة من الفنانين التشكيليين، من مختلف مناطق ليبيا، وأكد أن الفن رسالة سامية تجسد الواقع، وتحمل في دلالاتها قيم الحب والتسامح، وتنبذ لغة العنف والكراهية

وقال إن هذه المُبادرة المحتفية بالهوية الليبية، التي تحمل عنوان «هويتنا.. تراثنا.. فننا.. نحن» خير دليل على حب الفنانين للوطن، والذي تجسد في اللوحات الفنية التي أثرت المعرض، وأنهم على يقين بأن ليبيا ستتعافى وتنهض، لتتجاوز المحن التي ألمت بها.

من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقابلة خاصة مع علي الترهوني
فيديو
كاركاتير حليم - وزارة الاقتصاد تحدد أسعار السلع الأساسية
كاريكاتير
نشنوش يسجل حدثا نادرا مع منتخب ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام لصالح «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
صراع المغرب والجزائر.. لماذا عاد نزاع الصحراء الغربية إلى واجهة الأحداث؟
عربى
10 أندية تعرقل انطلاق الدوري الممتاز.. وتأجيل جديد لـ21 نوفمبر
رياضة محلية
بيليه ومارادونا شاهدان على تاريخ «المدينة» العريق في 68 عاماً
رياضة محلية
فوضى طويلة على طرقات لوس أنجلوس.. ما السبب؟
منوعات
انطلاق مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية «المركزي» بنغازي (صور)
ليبيا
الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري
رياضة عالمية
الابيضاض يسيطر على الحاجز المرجاني العظيم
علوم وتكنولوجيا
واشنطن تعد بحل لغز «هافانا» الذي يصيب دبلوماسيين أميركيين
دولى
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
بعد رصد إصابات بـ«الملاريا».. إرسال فريق للتحقيق الوبائي إلى الجفرة وسوكنة وسبها
ليبيا
تراجع سعر اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في 15 شهرا
اقتصاد
بالصور: يوم ترفيهي لأطفال مرضى السكري في طبرق
ليبيا
«ناسا» تحول فيلم «أرماغيدون» إلى حقيقة
علوم وتكنولوجيا
من مهرجان هون إلى العالم: «كلنا شعب واحد»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة عائلية من «هيونداي»