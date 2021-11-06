موسى الكوني يشارك بفعالية فنية عن الهوية الليبية

من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، السبت، باليوم الثقافي الفني عن الهوية الليبية، الذي أقيم تحت شعار «معًا لأجل وطن يتسع للجميع».

وأشاد الكوني خلال جولة في أروقة المعرض بـ«المستوى المتميز» للأعمال الفنية التي شارك بها نخبة من الفنانين التشكيليين، من مختلف مناطق ليبيا، وأكد أن الفن رسالة سامية تجسد الواقع، وتحمل في دلالاتها قيم الحب والتسامح، وتنبذ لغة العنف والكراهية

وقال إن هذه المُبادرة المحتفية بالهوية الليبية، التي تحمل عنوان «هويتنا.. تراثنا.. فننا.. نحن» خير دليل على حب الفنانين للوطن، والذي تجسد في اللوحات الفنية التي أثرت المعرض، وأنهم على يقين بأن ليبيا ستتعافى وتنهض، لتتجاوز المحن التي ألمت بها.

من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

من مشاركة موسى الكوني في فعالية فنية عن الهوية الليبية، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)