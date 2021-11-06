توزيع بطاقة الناخب على المراكز الانتخابية بسرت

صناديق تحوي بطاقات الناخب، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

باشرت إدارة الدائرة الانتخابية الخامسة سرت- الجفرة- السدرة، اليوم السبت، توزيع وتسليم بطاقة الناخب على المراكز الانتخابية الواقعة بنطاق الدائرة، على ما أعلن مدير إدارة الدائرة.

وقال المصدر نفسه في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عملية توزيع بطاقة الناخب بالمراكز ستبدأ يوم الإثنين المقبل على مدى ساعات العمل بهذه المراكز والتي تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السادسة مساءً.

- سرت تتسلم شحنة مواد انتخابية

وأوضح أن أن كل المراكز تسلمت موادها الانتخابية المتعلقة ببطاقة الناخب. ويبلغ عدد المراكز الانتخابية الواقعة بالدائرة الانتخابية الخامسة 79 مركزًا، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية فى سرت وضواحيها 37 مركزًا، وفق المصدر نفسه.

وتسلّمت إدارة الدائرة الانتخابية الخامسة سرت- الجفرة- خليج السدرة، أمس الجمعة، شحنة مواد انتخابية شملت بطاقات انتخاب، وبطاقات الناخبين المسجلين بالدائرة، واللوازم الخاصة بعمليات توزيع بطاقات الناخبين.

صناديق تحوي بطاقات الناخب، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

صناديق تحوي بطاقات الناخب، 6 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)