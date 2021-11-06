شركة مليتة: 3 وفيات ومفقود في حادث حقل البوري البحري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 10:15 مساء
حقل البوري البحري. (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، انتشال جثة أحد المفقودين جراء سقوط الجسر الرابط بين خزان سلوق ونقط الربط في حقل البوري البحري، فيما لازالت عمليات البحث جارية عن مفقود آخر.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الجثة تعود لأحد فنيي شركة «الدعم السريع للخدمات النفطية»، كان عضوًا في فريق عملية «فك الجسر»، وانتُشلت جثته من عمق البحر.

وأوضحت أن حصيلة المتوفين جراء الحادث بلغت ثلاثة أشخاص، إضافة إلى شخص واحد مفقود فى عمق البحر، وآخر مصاب نُقل لتلقي الرعاية الصحية في طرابلس.

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وقالت الشركة إن إدارتها تعمل بجهد مضاعف على تسهيل كل الإمكانات للسير فى استكمال التحقيقات مع الجهات المعنية وذات العلاقة، لافتة إلى تفعيلها غرفة طوارئ بعد لحظات من وقوع الحادث.

وأشارت إلى أن خزان سلوق تم تخريده منذ العام 2017، وصدر قرار بيعه عبر مناقصة علنية، رست بعد إجراء عمليات التقييم الفني على المقاول (الدعم السريع للخدمات النفطية)، الذي قام بعد ذلك بعمليات الفك والتجهيز للجر بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، ما يعني أن الخزان خارج نطاق شركة مليتة للنفط والغاز منذ أشهر.

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