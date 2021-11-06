«أمن بنغازي» تكشف ملابسات قتل مواطن ووضع جثته أمام مستشفى الجلاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 09:14 مساء
المتهم بقتل مواطن ووضع جثته أمام مستشفى الجلاء، 6 نوفمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، كشف غموض العثور على جثة ملقاة أمام مستشفى الجلاء.

ووردت معلومات لأعضاء تحريات مركز شرطة رأس اعبيدة تفيد بوجود جثة بمستشفى الجلاء مصابة بعيار ناري نوع «خرطوش»، ليتقرر تكليف أعضاء التحريات بالانتقال إلى موقع الحادث والبحث والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة، وفق بيان صادر عن المديرية.

- شخص مجهول يترك جثة أمام باب الإسعاف بمستشفى الجلاء في بنغازي

وبعد جمع المعلومات، اتضح أن سبب واقعة القتل «مشكلة عائلية»، حيث تهجم المجني عليه «ر.ر.ع» من مواليد 1984، على منزل ذوي زوجته وهو في حالة «سكر ظاهر»، ليقوم الجاني ويدعى «م.ف.ح» من مواليد 1993، وكان داخل المنزل، بالرماية على المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع «خرطوش».

وبعد ذلك قام المسعف «م.ع.خ» من مواليد 1991، بالانتقال بالمجني عليه ووضعه أمام مستشفى الجلاء ولاذ بالفرار.

وتمكن أعضاء تحريات مركز شرطة رأس اعبيدة من ضبط الجاني في منطقة أرص ازواوة، والمسعف في منطقة السلماني، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وفق البيان، الذي أشار إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

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