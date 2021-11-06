تحصين الأطفال وفق «جدول التطعيمات الوطني» بمركز باب درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 09:03 مساء
تحصين الأطفال بمركز باب درنة, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ يواصل تحصين الأطفال، وفق جدول التطعيمات الوطني.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يتراوح عدد الأطفال المتحصلين على التحصينات يوميًّا بالمركز، بين 127 و200 طفل، وفق الأرقام التي سجلها قسم الإحصاء، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأكدت الوزارة أن حملة تحصين الأطفال وفق جدول التطعيمات الوطني، متواصلة في كل مدن ومناطق ليبيا، «حرصًا على سلامة الأطفال من الإصابة بالأمراض المستهدفة بالتحصين».

- بدء تحصين الأطفال بالمركز الصحي حي دمشق في طرابلس

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ المركز الصحي حي دمشق بمنطقة أبوسليم في طرابلس، إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال، وفق جدول التطعيمات الوطني.

ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة إحضار بطاقات التطعيمات، والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات عند التوجه إلى المركز لتحصين الأطفال.

تحصين الأطفال بمركز باب درنة, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)
تحصين الأطفال بمركز باب درنة, 6 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)
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