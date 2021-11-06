«التعليم»: لجنة المطابقة مع وزارة المالية لزيادة مرتبات المعلمين أنجزت 90% من مهامها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 07:39 مساء
أعضاء اللجنة المُشكَّلة من وزير التعليم للمطابقة مع وزارة المالية, (وزارة التعليم)

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، انتهاء اللجنة المُشكَّلة منه للمطابقة مع وزارة المالية، من أجل تنفيذ قانون رقم 4 لتعديل زيادة مرتبات المعلمين، من 90% من عملها المكلّفة به.

وطمأن الوزير المعلمين في ليبيا، بقرب انتهاء اللجنة من أعمالها وذلك خلال جولة تفقدية للوزير اليوم السبت، تابع خلالها ما أنجز بشأن الإفراجات المالية للمعلمين وزيادة مرتباتهم، وفق بيان للوزارة اليوم.

- الدبيبة: زيادة مرتبات المعلمين ستصرف نهاية شهر أكتوبر الجاري

ووجه الوزير الشكر لوزارة المالية ولجنتها المُشكَّلة بالخصوص، وكذلك جهود الأقسام المالية والشؤون الإدارية بالمراقبات على تحملهم عناء السفر من أجل إتمام المطابقة.

وبحسب البيان، تأتي هذه الجهود تفعيلًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الصادر في 23 سبتمبر الماضي، بشأن تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين.

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