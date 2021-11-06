مصلحة الموانئ والقنصلية التونسية توضحان ملابسات «حادث حقل البوري»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 05:47 مساء
منصة بحرية بحقل البوري النفطي، 10 يونيو 2021، (شركة مليتة)

أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري، وقوع «حادثة مؤلمة» بحقل البوري النفطي البحري قرب سواحل مدينة الزاوية أمس الجمعة، ما أدى إلى وقوع ستة ضحايا تونسيين بين وفيات وإصابات ومفقودين، وكلفت المصلحة لجنة للتحقيق في الحادث وإعداد التقرير بهذا الخصوص، في حين أكدت القنصلية التونسية في طرابلس «وفاة مواطنَيْن اثنين تم انتشال جثمانيْهما على الفور، وفقدان اثنين آخريْن حيث تتواصل عمليات البحث عنهما».

وأضافت القنصلية أن «الحادث الأليم تمثل في سقوط الضحايا من فوق خزان عائم على إثر انقطاع أحد الأسلاك التي تشده»، مشيرة إلى إنقاذ أحدهم، واستقرار حالته الصحية بعد أن جرى نقله إلى المستشفى عبر الإسعاف الطائر. وقالت إنها تتابع عمليات البحث عن جثمانيْ التونسيين المفقودين بالتنسيق مع السلطات الليبية.

- وفيات وإصابات في حادث بحقل البوري البحري
- شركة مليتة توضح سبب وقوع حادث حقل البوري البحري

وأوضحت إنها شرعت في إجراءات ترحيل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، كما ستتولّى جميع الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بحيثيات الحادثة و«ما ستسفر عنه التحقيقات ضمانا لحقوق عائلات المواطنين المتوفين والمواطن المصاب».

وفي تفاصيل الحادث أشار بيان مصلحة الموانئ الليبية إلى أنه في «الثانية والنصف ظهر أمس الجمعة، أبلغ مدير ميناء الزاوية عن وقوع حادثة مؤلمة، عند فصل الخزان العائم سلوق من نقطة الربط «spm» بحقل البوري، أدت إلى وقوع وفيات وإصابات ومفقودين لستة أشخاص جميعهم من الجنسية التونسية». وشددت المصلحة على تكليف لجنة تحقيق للذهاب إلى موقع الحادث لجمع الاستدلالات وإعداد تقرير بالخصوص.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة مليتة للنفط والغاز، قولها إن الحادث وقع «أثناء عملية فك وجر الخزان المخرد (سلوق)، الذي هو خارج الخدمة من سنة 2017»، ويعد حقل البوري البحري من أكبر الحقول في البحر المتوسط، ويقع على بعد 120 كيلومترًا تقريبًا من الساحل الغربي لليبيا.

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