«كوفيد فاكس»: تطعيم 70% من الليبيين بلقاح «كورونا» بحلول مارس 2023

حملة التعطيم ضد فيروس كورونا (صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

كشف موقع «كوفيد فاكس» الدولي، أن عدد الليبيين المطعمين حتى الآن بجرعتين، تخطى 473 ألف شخص، وهو المستوى الذي يعد ضعيفًا على ضوء التحذيرات من مخاطر قدوم «موجة رابعة»، من الجائحة، مضيفًا أنه إذا استمرت عمليات التلقيح على هذا النحو، يمكن أن يكون لدى ليبيا 70% من المطعمين بجرعتين بحلول 21 مارس 2023.

وأشارت بيانات صادرة عن الموقع، المتخصص في إحصاء وتسجيل عمليات التلقيح في العالم ضد فيروس «كورونا»، اليوم السبت، إلى أن هذه المدة طويلة مع توقعات وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدخول الموجة الرابعة من وباء «كورونا» نهاية الشهر الجاري.

وحسب «كوفيدفاكس»، فإن عدد الملقحين حتى 6 نوفمبر الجاري، في ليبيا بلغ مليونين و43 ألف شخص، بينهم أكثر من 473 ألف شخص تلقى جرعتين.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كشف أن عدد الملقحين ضد فيروس «كورونا»، تجاوز مليوني شخص بين جرعة أولى وثانية، واصفًا الوضع الوبائي بـ«المستقر» رغم ملاحظته التراجع في مستوى الإقبال على مراكز التطعيمات، بسبب انخفاض نسبة الوفيات والإصابات هذه الفترة.

بدوره قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، إنه يترقب دخول الموجة الرابعة لجائحة «كورونا» نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الزناتي، في تصريحات الجمعة، أن استقرار الحالة الصحية للمصابين بـ«كورونا» الموجودين في مراكز العزل، أو في العزل المنزلي، يعود لاستمرار حملات التطعيم، وحث المواطنين على تلقي اللقاحات لأنها الوسيلة الفعالة لمقاومة المرض، وسيقلل من دخول المصابين غرف العناية الفائقة.

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وأكد الزناتي أن اللقاحات متوافرة بكميات كبيرة، لكن الإقبال على أخذها لا يزال متواضعًا، مضيفًا أن من تلقى لقاح «سبوتنيك» جرعةً أولى يمكنه تلقي لقاح «أسترازينيكا» جرعةً ثانية، وهذا الأمر لا يبعث على القلق حسب ما أكد علماء الوبائيات في العالم.

في المقابل، أعلن جهاز الإمداد الطبي بدء توزيع الجرعة الثانية من اللقاح الصيني المضاد لفيروس «كورونا» «سينوفارم»، اعتبارًا من اليوم السبت.