مدير أمن طرابلس يناقش آليات حماية صناديق الاقتراع في الانتخابات

من اجتماع مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد مع عدد من القيادات الأمنية، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

دعا مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد جميع رؤساء المراكز الشرطية إلى التنبيه على مرؤوسيهم التقيُّد بقواعد الضبط والربط والتعامل مع المواطنين وفقًا للقانون والقواعد الحقوقية.

جاء ذلك خلال اجتماع العابد مع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش، ورئيس شؤون المراكز عميد محمد الفريك، ورؤساء مراكز الشرطة في ديوان المديرية.

ناقش الاجتماع الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس ودور أعضاء الشرطة لحراسة وحماية صناديق الاقتراع للانتخابات المقبلة لنشر استيقافات أمنية من مختلف الأجهزة التابعة لمديرية أمن طرابلس، في سبيل إنجاح الانتخابات والمجاهرة بالأمن.

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من جهة أخرى، شدَّد مدير أمن طرابلس على ضرورة إيلاء البلاغات المقدمة لغرفة العمليات الأهمية القصوى في الاستقبال والتعامل بجدية معها.

ودعا مدير الأمن لتسيير الدوريات الراجلة والراكبة داخل ووسط العاصمة وفي المناطق التي تشكل نقاطًاحيوية دون إهمال لأهمية التفتيش والمتابعة باعتبارها البوصلة الفعلية لمستويات الأداء الفعلي.

ومن المقرر أن يقدم مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية في مؤتمر صحفي غدًا الأحد، وسيعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء عملية توزيع بطاقات الناخبين.

من اجتماع مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد مع عدد من القيادات الأمنية، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من اجتماع مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد مع عدد من القيادات الأمنية، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)