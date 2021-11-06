مصر تتوقع إلحاق العمالة بالسوق الليبية قبل نهاية العام

وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، إن الوزارة «تأمل في بدء تصدير العمالة المصرية إلى الشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021»، مشيرًا إلى أن احتياجات الجانب الليبى في الوقت الحالي لا تتطلب أي إضافات كبيرة من الجانب المصري، وبالتالى لن تحتاج إلى وقت كبير للإعداد.

وأضاف سعفان، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، أن الوزارة تتوقع إلحاق أعداد من العمالة المصرية لليبيا مثلما كان موجودًا في السابق قبل الأحداث التي شهدتها طرابلس، وفق بوابة «الأهرام» المصرية. مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بسفر أي عامل قبل تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفاة لدى الحكومة، حسب ما نقلت مواقع صحف مصرية.

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ويوم الخميس الماضي، وقَّع الفريق الفني لوزارة العمل والتأهيل بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب المصري، وذلك نتاج اجتماعات عُقِدت طيلة الأسبوع الماضي مع الوفد المصري.

يشار إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني يأتي ضمن خطة الوزارة استعدادًا لعودة العمالة المصرية لليبيا كما يهدف إلى ضبط بيانات استجلاب العمالة وتنظيم عملية دخولها للبلاد، والمشاركة في إعمار البلاد ضمن مشروع عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.