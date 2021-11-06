انطلاق مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية «المركزي» بنغازي (صور)

من فعاليات مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية المصرف المركزي في بنغازي، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

انطلق، اليوم السبت، مؤتمر الصيرفة الإسلامية، تحت شعار (الواقع وسُبل التطوير)، برعاية المصرف المركزي في بنغازي وبالتعاون مع مركز بحوث العلوم الاقتصادية.

وحسب الصفحة الرسمية للمصرف في بنغازي يهدف المؤتمر- الذي يستمر على مدار يومين - إلى التعرُّف على واقع تجربة الصيرفة الإسلامية في ليبيا، وتحديات توظيف الأموال بالصيغ الإسلامية،‏ ومعرفة طبيعة العمل الرقابي الشرعي في المصارف العاملة، والوقوف على دور الصيرفة الإسلامية في المجالات المصرفية.

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ويتطرق المؤتمر إلى سبل التطوير والنهوض بالصيرفة، كما يناقش العمل الرقابي الشرعي في المصارف العاملة في ليبيا، وتحديات توظيف الأموال بالصيغ الإسلامية، والدور المجتمعي والتنموي وسُبل التطوير، والنهوض بالصيرفة الإسلامية.

من فعاليات مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية المصرف المركزي في بنغازي، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من فعاليات مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية المصرف المركزي في بنغازي، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من فعاليات مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية المصرف المركزي في بنغازي، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من فعاليات مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية المصرف المركزي في بنغازي، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من فعاليات مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية المصرف المركزي في بنغازي، 6 نوفمبر 2021. (فيسبوك)