«الأرصاد» تحذر من رياح جنوبية شرقية على ساحل مصراتة

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد (السبت 6 نوفمبر 2021). (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على ساحل مصراتة، تصل سرعتها الليلة إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر صباح غدٍ مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب.

• الرياح جنوبية شرقية بينما تكون شمالية غربية على ساحل زوارة وعلى الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس غدًا، سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل الليلة إلى 25 عقدة على ساحل مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 متر.