«الأرصاد» تحذر من رياح جنوبية شرقية على ساحل مصراتة

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على ساحل مصراتة، تصل سرعتها الليلة إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر صباح غدٍ مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب.
• الرياح جنوبية شرقية بينما تكون شمالية غربية على ساحل زوارة وعلى الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس غدًا، سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل الليلة إلى 25 عقدة على ساحل مصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 متر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة، لظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق الليلة وفي الصباح الباكر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج .
• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• الريح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بينما تكون متغيرة الاتجاه على ساحل درنة وطبرق سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.