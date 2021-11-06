حالة الطقس المتوقعة (السبت 6 نوفمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 09:08 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (السبت 6 نوفمبر 2021). (الإنترنت)

 توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء ساخنة نتيجة تأثير الرياح من القطاع الجنوبي على أغلب مناطق غرب البلاد اليوم، حيث الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، مع رياح نشطة نسبيًّا على بعض مناطق غرب ليبيا خاصة (غدامس والحمادة - ومناطق الدواخل والجبل الغربي)، ما تسبَّب في إثارة الأتربه والغبار.

ويتكون الضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على منطقة نالوت، مما تسبب فى انعدام الرؤية الأفقية، بينما تكون درجات الحرارة أقل ارتفاعًا هذا اليوم على (مناطق الجبل الأخضر إلى طبرق)، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز. 

وتتراجع الحرارة إلى معدلاتها بداية من غدٍ على بعض مناطق غرب البلاد، مع أجواء خريفية واحتمال أن يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض الأماكن وتكون الفرصة أفضل ليلة الإثنين ويوم الثلاثاء.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة 
•حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى مناطق الشمال الغربي حتى نالوت، وتكون فرصة سقوطها أفضل ليلة الإثنين ويوم الثلاثاء على بعض المناطق قد يصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع تكون الضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على نالوت مما يسبب انعدام الرؤية الأفقية.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على بعض المناطق، وتكون هذا اليوم شمالية غربية فشمالية شرقية على أقصى الساحل الغربي، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية على أغلب المناطق.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على الساحل الممتد من رأس إجدير حتى الخمس و دواخلها وجبل الغربي وباقي مناطق مساء يوم الإثنين.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
•حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل انخفاضًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على غدامس والحمادة خصوصًا من مساء يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق وتتحول مساء اليوم على غدامس إلى شمالية غربية فشمالية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا طفيفًا يوم الغد خاصة على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو
• حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.
 

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