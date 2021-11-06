الخارجية الفرنسية: إجراء الانتخابات ضروري لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 08:59 صباحا
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

 اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا شهر ديسمبر المقبل، ضروري لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) إن «إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أمر ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا. وهو يتوافق مع إرادة الشعب الليبي التي عبَّر عنها ملتقى الحوار السياسي  وأيّدها مجلس الأمن الدولي».

وكان من المقرَّر إجراء الاقتراعين بشكل متزامن، لكن مجلس النواب قرَّر في بداية أكتوبر الفصل بينهما، ولا تزال الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر، والانتخابات التشريعية بعد شهر من ذلك.

اقرأ أيضًا: لافروف يرأس وفد بلاده في مؤتمر باريس حول ليبيا

وأضافت الخارجية الفرنسية إن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتقدم في التحضير للانتخابات بدعم من المجتمع الدولي» وأكدت مواعيد تسجيل المرشحين. وشدَّدت على أن «الأمر متروك لها لتعلن الخطوات المقبلة لإجراء الاقتراعين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات».

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا في 12 نوفمبر الجاري، وحسب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، فإن المؤتمر سيتناول ملف إخراج القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجرى الإعلان رسميًا عن مشاركة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر باريس، ودول جوار ليبيا إلى الحدث الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
وفيات وإصابات في حادث بحقل البوري البحري
ليبيا
تراجع سعر اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في 15 شهرا
اقتصاد
سولشاير يعوّل على المنقذ رونالدو ضد مانشستر سيتي
رياضة عالمية
«ناسا» تحول فيلم «أرماغيدون» إلى حقيقة
علوم وتكنولوجيا
من مهرجان هون إلى العالم: «كلنا شعب واحد»
ثقافة وفن
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
«فايزر»: أقراص علاج فيروس «كوفيد-19» فعالة بنسبة 89% في منع وفاة المصابين أو ...
دولى
كونتي يستهل مهامه مع توتنهام بالفوز في «كونفرنس ليغ»
رياضة عالمية
السماح لـ«متفرجين» بحضور تشريح جثة مقابل 500 دولار
منوعات
رسميا.. تشافي إلى برشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الأميركية تقر أول صفقة أسلحة «كبرى» للسعودية في عهد بايدن
عربى
أفضل النصائح لتخزين السيارة
سيارات
الكتب تغرق في «ظلام طالبان»
ثقافة وفن
واشنطن ترصد مكافأة بالملايين مقابل العثور على قراصنة «داركسايد»
دولى
شهية الحيتان أكبر بكثير من المتوقع ولها دور بيئي أساسي
علوم وتكنولوجيا
محامو مسؤولة السلاح في «راست» لا يستبعدون «عملا تخريبيا»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل النصائح لتخزين السيارة