الخارجية الفرنسية: إجراء الانتخابات ضروري لاستقرار ليبيا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا شهر ديسمبر المقبل، ضروري لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) إن «إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أمر ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا. وهو يتوافق مع إرادة الشعب الليبي التي عبَّر عنها ملتقى الحوار السياسي وأيّدها مجلس الأمن الدولي».

وكان من المقرَّر إجراء الاقتراعين بشكل متزامن، لكن مجلس النواب قرَّر في بداية أكتوبر الفصل بينهما، ولا تزال الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر، والانتخابات التشريعية بعد شهر من ذلك.

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وأضافت الخارجية الفرنسية إن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتقدم في التحضير للانتخابات بدعم من المجتمع الدولي» وأكدت مواعيد تسجيل المرشحين. وشدَّدت على أن «الأمر متروك لها لتعلن الخطوات المقبلة لإجراء الاقتراعين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات».

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا في 12 نوفمبر الجاري، وحسب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، فإن المؤتمر سيتناول ملف إخراج القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجرى الإعلان رسميًا عن مشاركة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر باريس، ودول جوار ليبيا إلى الحدث الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.