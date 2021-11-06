بالصور: تكدس القمامة في أحياء سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 06 نوفمبر 2021, 01:13 صباحا
أكوام من القمامة في أحد أحياء سرت، 5 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

تكدست أكوام القمامة في التجمعات والأحياء السكنية في سرت، في ظل «الخلافات الإدارية» التي تشهدها شركة خدمات النظافة بالمدينة.

وقال موظفون بالشركة لـ«بوابة الوسط» إن الاعتصام الجزئي داخل الشركة مستمر منذ نحو شهر، رفضا لقرار تكليف المدير الجديد عبد السلام الحويلي بديلا عن بشير لأحرش.

وأوضح الموظفون، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن المعتصمين «طلبوا تكليف مدير من الكوادر داخل الشركة».

وقد رصدت كاميرا «بوابة الوسط» صورة للمخلفات في شوارع سرت، بعدما توقف سائقو شاحنات الشركة عن نقلها إلى مكب القمامة بالمدينة.

أكوام من القمامة في أحد أحياء سرت.
أكوام من القمامة في أحد أحياء سرت.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سولشاير يعوّل على المنقذ رونالدو ضد مانشستر سيتي
رياضة عالمية
«ناسا» تحول فيلم «أرماغيدون» إلى حقيقة
علوم وتكنولوجيا
من مهرجان هون إلى العالم: «كلنا شعب واحد»
ثقافة وفن
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
«فايزر»: أقراص علاج فيروس «كوفيد-19» فعالة بنسبة 89% في منع وفاة المصابين أو ...
دولى
كونتي يستهل مهامه مع توتنهام بالفوز في «كونفرنس ليغ»
رياضة عالمية
السماح لـ«متفرجين» بحضور تشريح جثة مقابل 500 دولار
منوعات
رسميا.. تشافي إلى برشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الأميركية تقر أول صفقة أسلحة «كبرى» للسعودية في عهد بايدن
عربى
أفضل النصائح لتخزين السيارة
سيارات
الكتب تغرق في «ظلام طالبان»
ثقافة وفن
واشنطن ترصد مكافأة بالملايين مقابل العثور على قراصنة «داركسايد»
دولى
شهية الحيتان أكبر بكثير من المتوقع ولها دور بيئي أساسي
علوم وتكنولوجيا
محامو مسؤولة السلاح في «راست» لا يستبعدون «عملا تخريبيا»
ثقافة وفن
«فيفا» يحدد مواجهتي «فرسان المتوسط» أمام الغابون وأنغولا
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
«الرقابة على الأغذية» توضح حقيقة وجود «موز قاتل» في الأسواق
ليبيا
كاركاتير خيري - صدور قرار من وزارة التجارة بتحديد أسعار عدد من السلع الأساسية
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل العصائر لتقوية المناعة