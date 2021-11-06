بالصور: تكدس القمامة في أحياء سرت

أكوام من القمامة في أحد أحياء سرت، 5 نوفمبر 2021، (بوابة الوسط)

تكدست أكوام القمامة في التجمعات والأحياء السكنية في سرت، في ظل «الخلافات الإدارية» التي تشهدها شركة خدمات النظافة بالمدينة.

وقال موظفون بالشركة لـ«بوابة الوسط» إن الاعتصام الجزئي داخل الشركة مستمر منذ نحو شهر، رفضا لقرار تكليف المدير الجديد عبد السلام الحويلي بديلا عن بشير لأحرش.

وأوضح الموظفون، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن المعتصمين «طلبوا تكليف مدير من الكوادر داخل الشركة».

وقد رصدت كاميرا «بوابة الوسط» صورة للمخلفات في شوارع سرت، بعدما توقف سائقو شاحنات الشركة عن نقلها إلى مكب القمامة بالمدينة.

أكوام من القمامة في أحد أحياء سرت.

أكوام من القمامة في أحد أحياء سرت.