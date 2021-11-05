وفيات وإصابات في حادث بحقل البوري البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 11:30 مساء
عملية فك وجر الخزان «سلوق» الخارج من الخدمة في حقل البوري البحري، 5 نوفمبر 2021. (شركة مليتة)

أعلنت لجنة الأزمة بمصلحة الموانئ والنقل البحري وقوع وفيات وإصابات بين العاملين في حق البوري البحري، وفقدان بعضهم، جرَّاء حادث وقع اليوم الجمعة.

وتلقت اللجنة بلاغًا من ميناء الزاوية النفطي بوقوع الحادث في الثانية والنصف ظهرًا؛ حيث انفصل خزان عائم بالحقل، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين العاملين وعددهم ستة، جميعهم يحملون الجنسية التونسية، حسب بيانها على صفحة المصلحة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت اللجنة إلى تكليفها بالتحقيق في موقع الحادث، والبدء في جمع الاستدلالات وإعداد تقرير بالخصوص.

وتقدَّمت مصلحة الموانئ بالتعازي إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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