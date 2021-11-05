اختتام ملتقى ليبيا للمشروعات الصغرى والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 10:14 مساء
عدد من المشاركين في ملتقى ليبيا للمشروعات الصغرى والمتوسطة، 3 نوفمبر 2021، (الإنترنت)

اختُتمت فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة الذي عُقِد في العاصمة طرابلس؛ حيث عُرض خلاله منتجات محلية مختلفة «غذائية وملابس وأزياء تقليدية وجلود»، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالنشاط الزراعي وصناعة المحاليل الطبية، وكذلك مشاريع مرتبطة بالنشاط الخدمي والتعبئة والتغليف.

وشاركت المؤسسة الوطنية للنفط كراعٍ لأصحاب المشاريع بالمناطق القريبة من العمليات النفطية من الجنوب ومناطق الواحات والجفرة وغدامس والجبل، وعددهم 34 مشاركًا، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن الهدف من الملتقى «التعريف بالمشاريع سالفة الذكر وأصحابها وبناء العلاقات مع المهتمين والمستثمرين ورجال الأعمال والجهات التمويلية لغرض النمو وزيادة الإنتاج والتوسُّع في التسويق محليًا ودوليًا، وخلق المزيد من فرص العمل والتحول في اتجاه الإنتاج».

وتخلل الملتقى، الذي عُقِد من يوم الإثنين الماضي إلى أمس الخميس، العديد من الجلسات وصالونات النقاش حول موضوع المشروعات الصغرى والمتوسطة بين خبراء الاقتصاد والتنمية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والمستثمرين.

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