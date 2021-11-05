«الصحة»: شفاء 37 مصابا بـ«كورونا» في مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 09:11 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020ـ (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شفاء 37 مصابا بفيروس «كورونا» المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 32 حالة، حسب النشرة الوبائية الصادرة عن الوزارة، اليوم الجمعة، والمنشورة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما كشفت النشرة الوبائية أيضًا وجود 157 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 360 ألفا و266 حالة، منها 304 آلاف و803 متعافين، و50 ألفًا و277 نشطة، و5186 وفاة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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