الدبيبة يلتقي إردوغان في إسطنبول

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى إسطنبول، اليوم الجمعة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتناول اللقاء «آخر المستجدات في ليبيا»، حسب بيان مقتضب على صفحة «حكومتنا»، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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