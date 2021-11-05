لافروف يرأس وفد بلاده في مؤتمر باريس حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 07:20 مساء
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر باريس الدول حول ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر الجاري.

وقال المكتب الصحفي بالسفارة الروسية في فرنسا لوكالة «تاس» الروسية، اليوم الجمعة، إن لافروف سيرأس وفد بلاده في المؤتمر.

ومن المقرر أن تحضر السلطات الليبية في المؤتمر إضافة إلى ممثلين عن الدول المشاركة في مؤتمري برلين الاجتماع، كما ستدعى دول جوار ليبيا إلى الحدث.

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وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مشاركتهما في المؤتمر الذي سيرأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، فإن المؤتمر سيتناول ملف إخراج القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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