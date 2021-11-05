بالصور: اللافي يختتم زيارته إلى أوغندا

عبد الله اللافي خلال مغادرة مطار عنتيبي, 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، والوفد المرافق له، مساء الخميس إلى طرابلس، بعد زيارة عمل إلى أوغندا، استغرقت يومين التقى خلالها عددًا من المسؤولين الأوغنديين، وفي مقدمتهم الرئيس يوري موسيفيني.

وكان وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية الدولية، أوريم هنري أوكيللو، في مقدمة مودعي اللافي، بمطار عنتيبي الدولي، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

- رئيس أوغندا في لقاء مع اللافي: الليبيون يجب أن يجربوا الانتخابات حتى لو أخطأوا

وبحث «اللافي»، خلال لقاءاته بالمسؤولين الأوغنديين، العديد من الملفات، وفي مقدمتها دعم جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المحدد، وكذلك ملف المصالحة الوطنية.

كما بحث أوضاع الاستثمارات الليبية في أوغندا، والعمل على تعزيز هذه الاستثمارات وتطويرها، وأيضًا ملف دعم جهود ليبيا في الحصول على مقعد بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) إلى مقرها الدائم في العاصمة طرابلس.

عبد الله اللافي خلال مغادرة مطار عنتيبي, 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

عبد الله اللافي خلال مغادرة مطار عنتيبي, 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

عبد الله اللافي خلال مغادرة مطار عنتيبي, 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)