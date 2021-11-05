جامعة طبرق تكرم طلاب كلية التقنية الطبية المبتكرين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 04:30 مساء
تكريم طلاب قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية التقنية الطبية في جامعة طبرق, 5 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

كرّم رئيس جامعة طبرق، الدكتور حسن علي حسن خير الله، طلاب قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية التقنية الطبية، المبتكرين لعدد من الاختراعات الطبية ضمن خطة تطوير مستوى التقنيات الطبية الحديثة.

وشملت هذه الاختراعات تصميم جهاز قلب سريع، يعمل على شاشة الكمبيوتر والهاتف المحمول، فضلاً عن تصميم جهاز مراقبة جودة النوم وتحسس الضغط والرطوبة وتكيف حركة الجسم مع هذه المتغيرات، وتصميم جهاز مراقبة المؤشرات الحيوية للمريض عن بعد باستخدام شبكة الإنترنت، إذ يقيس الجهاز نسبة الأكسجين في الدم ونبضات القلب ودرجة حرارة جسم المريض، ودرجة حرارة ورطوبة الغرفة لأهميتها في التأثير على حالة المريض.

وأوضح رئيس جامعة طبرق، أن التكريم يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع وتحفيز الاختراع والابتكار لدى طلابها، في مختلف الكليات والأقسام، مؤكدًا دعم ورعاية المبتكرين والباحثين وتشجيعهم وتبنى أفكارهم والمساهمة في تطويرها لتحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قائمة، وهو ما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للجامعة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على تقديم نموذج للمجتمع للتأكيد على حرص الجامعة للرقي والتقدم وتذليل كل العقبات أمام الباحثين والمبتكرين، التي تقف حائلا أمام مشروعاتهم الإبداعية.

وجاء المشروع الأول بعنوان (Remote Health Monitoring System ‏based on IoT)، الرعاية الصحية عن بُعد عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال الطلبة المبتكرين للجهاز وهم: «سند أبوبكر الرفادي، وعلي زكريا هارون، ونفيسة حامد محمد، والزهراء عطية إمعيزيق، ورهف خضر القيسي، وخلود سعد شعيب، ووبإشراف المهندس خيرالله محمد خيرالله».

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وتمثل المشروع الثاني في جهاز مراقبة جودة النوم، من خلال المبتكرين: «إبريك جمعة سليمان والشريف فرحات عبدالله، والحسين عبد الرحيم عيسى وساجدة قاسم بوزيد، وتحت إشراف محمد يونس بكار».

وحضر التكريم عميد وأعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية، ولفيف من الموظفين المعيدين والمهتمين، بالإضافة إلى عدد من طلبة الكلية.

تكريم طلاب قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية التقنية الطبية في جامعة طبرق, 5 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
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