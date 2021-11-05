599 إصابة جديدة و15 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية الصادرة اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 599 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1397 حالة شفاء، و15 حالة وفاة و168 حالة حرجة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيانه رقم «553»، قال المركز إنه تسلم 4406 عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبيّن سلبية 3807 عينات، وإيجابية 599 عينة بنسبة 13.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء التي سجّلها المركز في ليبيا منذ ظهوره فيها للمرة الأولى إلى 360 ألفا و266 حالة، بينها 304 آلاف و803 حالات شفاء، و50 ألفًا و277 نشطة، و5186 وفاة.

وبالنسبة للتطعيم ضد الفيروس، فقد بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى مليون و573 ألفا و467 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 477 ألفا و524 شخصا.