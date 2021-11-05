«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 12:15 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على طول الساحل، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل زوارة؛ لاحتمالية ظهور شبورة، فيما تكون جيدة على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح بحرية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس وقبلية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل زوارة؛ وذلك لاحتمالية ظهور شبورة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، بينما تكون شرقية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و21 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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