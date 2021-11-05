«الأرصاد»: أجواء ساخنة على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 10:36 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الساخنة على غالب المناطق، اليوم الجمعة، فيما تتراجع الحرارة بداية من يوم الأحد على مناطق غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الأحد.
- الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرفية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون هذا اليوم شمالية شرقية على أقصى الساحل الغربي، تتحول يوم الأحد إلى شمالية شرقية على غالب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل انخفاضا يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة نسبيا علي غدامس والحمادة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا بداية من يوم الغد على غدامس والحمادة، ويكون ملحوظا يوم الأحد.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية.

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