«الأرصاد»: أجواء ساخنة على غالب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الساخنة على غالب المناطق، اليوم الجمعة، فيما تتراجع الحرارة بداية من يوم الأحد على مناطق غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة :

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الأحد.

- الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرفية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون هذا اليوم شمالية شرقية على أقصى الساحل الغربي، تتحول يوم الأحد إلى شمالية شرقية على غالب المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل انخفاضا يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة :

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة نسبيا علي غدامس والحمادة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا بداية من يوم الغد على غدامس والحمادة، ويكون ملحوظا يوم الأحد.