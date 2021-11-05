عون يشارك في اجتماع «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 09:58 صباحا
محمد عون يشارك عبر الدائرة الافتراضية في اجتماع «أوبك+»، 4 نوفمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، ممثلا للدولة الليبية في الاجتماع الوزاري رقم «22» لتحالف البلدان المصدرة للنفط «أوبك+».

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عون عبر الدائرة الافتراضية، مراجعة حالة سوق النفط العالمية، وتأكيد المشاركين أهمية المحافظة على استقرار وتوازن الإمدادات، والتشديد على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التاسع عشر، وزيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة خلال ديسمبر المقبل بمعدل 400 ألف برميل يوميا، تقسم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون، وفق بيان صادر عن وزارة النفط.

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وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكّدوا الحاجة لمراقبة حالة السوق بشكل دائم، وقرّروا عقد الاجتماع الوزاري الشهري القادم للتحالف في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط في بيان نُشر بعد قمة جمعت أعضاءها الـ13 وحلفاءهم العشرة (تحالف أوبك+)، أن الإنتاج الشهري للتحالف سيُرفع إلى 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

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