الزناتي: الإفراج قريبا عن رواتب 59 ألف موظف

وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.علي الزناتي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، الخميس، الإفراج قريبا عن وراتب أكثر من 59 ألف شخص.

وقال الزناتي في مداخلة عبر منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة: « التقينا اليوم مع وزير المالية وأبلغنا بأنه سيتم الإفراج خلال الأيام القادمة عن رواتب أكثر من 59 ألف شخص».

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وتطرق الوزير خلال المداخلية إلى الوضع الوبائي في البلاد، حيث قال إن الوضع يشهد نوعًا من الاستقرار الواضح في معدل الإصابات، سواء من حيث عدد الحالات الموجبة المسجلة عن طريق الفحوصات، أو من خلال معدلات الإيواء داخل مراكز العزل.

وكشف الشروع قريبًا في إصدار شهادات تطعيم اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» للراغبين في السفر إلى الخارج إلكترونيًا، تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)».