إصدار شهادات إلكترونية للمطعمين بلقاح «كورونا» قريبا

وزير الصحة علي الزناتي. (وزارة الصحة)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إن وزارة المالية ستفرج خلال الأيام القادمة عن رواتب أكثر من 59 ألف موظف.

وتابع الزناتي، عبر منصة «حكومتنا»: «سنشرع قريبًا في إصدار شهادات تطعيم لقاح كورونا للراغبين في السفر إلى الخارج إلكترونيًا، تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)».

مبالغ مالية للعلاج بالخارج

وأردف: «سنطلب من الحكومة تخصيص مبالغ مالية لعلاج حالات العقم في الأردن، ومصر، وتركيا، وتونس». وأكد أن «وفرنا أدوية الحساسية ومعظمها موجود بمخازن الدولة».

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وشدد على أن الوزارة ستوفر مصنع للأكسجين خلال أسبوعين بمنطقة أوباري، وستنشأ مركز عزل بالمنطقة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

أزمة الأطباء

وبشأن أزمة الأطباء الداعين للإضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة رواتبهم، قال وزير الصحة: «منذ تولينا وزارة الصحة دعمنا القرار 885، ولكن تنفيذ القرار يحتاج إلى تخصيص مبالغ مالية».

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس النقابة العامة للأطباء، ورئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، قال وزير الصحة إن «من حق النقابات الدفاع عن منتسبيها، والمطالبة بحقوق العناصر الطبيّة والطبية المساعدة، والدفاع عنهم من صلب عمل النقابات».

وتابع: «سأتجرّد قليلًا عن مهنتي كوزير لأتحدّث كطبيب، القرار 885 جاء من أجل تغيير منظومة المرتبات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، على الرغم من تحفظي على القرار لكنني من داعميه، وظهرت في بيان مسجل شهر يونيو الماضي، وتحدثت عن حق العاملين في التظاهر، فحق التظاهر مكفول بالقانون».

وقال إنه طالب في رسالة رسمية رئاسة الوزراء بتفعيل القرار رقم 885، ولكن مالم تتوفر المخصصات المالية لا يمكن تفعيل القرار، متابعًا: «طالبنا من مجلس النواب، ولجنة الصحة بمجلس النواب بتوفير المخصصات المالية لوزارة المالية لتنفيذ القرار بشكل صحيح».