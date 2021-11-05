تسليم 572 صكا للمتزوجين في بلدية الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 01:20 صباحا
تسليم صك منحة دعم الزواج لأحد المتزوجين في بلدية الجفرة (حكومتنا)

أعلن صندوق دعم الزواج عن تسليم 572 صكًا لمستحقيها من المتزوجين في بلدية الجفرة، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدعم الزواج، وفق منصة حكومتنا على «فيسبوك».

وفي 28 أكتوبر الماضي، قررَّ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

- قرار حكومي بتخصيص مليار دينار آخر لـ«دعم الزواج»
- توزيع الدفعة الثانية من صكوك دعم الزواج على المستفيدين بسرت
- الدبيبة: منحة دعم الزواج مستمرة بضوابط جديدة

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الجاري، عبر صندوق دعم الزواج، من الموافقة على صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن منحة دعم الزواج مستمرة، بضوابط جديدة، خاصة بعد ملاحظة زواج فتيات في عمر 14 عامًا، وهو ما ترفضه الدولة، لافتًا إلى أن «المنحة أصبحت أمرًا واقعيًا لا يمكن بطريقة أو بأخرى أن نوقف البرنامج، وهو حق لجميع المواطنين وأقل شيء نقدمه لليبيين».

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