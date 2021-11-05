تسليم 572 صكا للمتزوجين في بلدية الجفرة

تسليم صك منحة دعم الزواج لأحد المتزوجين في بلدية الجفرة (حكومتنا)

أعلن صندوق دعم الزواج عن تسليم 572 صكًا لمستحقيها من المتزوجين في بلدية الجفرة، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدعم الزواج، وفق منصة حكومتنا على «فيسبوك».

وفي 28 أكتوبر الماضي، قررَّ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

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- الدبيبة: منحة دعم الزواج مستمرة بضوابط جديدة

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الجاري، عبر صندوق دعم الزواج، من الموافقة على صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن منحة دعم الزواج مستمرة، بضوابط جديدة، خاصة بعد ملاحظة زواج فتيات في عمر 14 عامًا، وهو ما ترفضه الدولة، لافتًا إلى أن «المنحة أصبحت أمرًا واقعيًا لا يمكن بطريقة أو بأخرى أن نوقف البرنامج، وهو حق لجميع المواطنين وأقل شيء نقدمه لليبيين».