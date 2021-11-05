إنقاذ 81 مهاجرا ‏غير شرعي ونقلهم إلى طرابلس

مهاجرون كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية (رئاسة أركان القوات البحرية)

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الأحد، إنقاذ 81 مهاجرًا ‏غير شرعي من جنسيات ‏مختلفة، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، حيث جرى نقلهم إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس.

وقالت البحرية، في منشور عبر صفحتها في «فيسبوك»، إن الزورق «صبراتة» التابع للإدارة العامة لأمن ‏السواحل تمكن من إنقاذ 81 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

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وأضافت أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير ‏الشرعية.‏

مهاجرون كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية (رئاسة أركان القوات البحرية)

مهاجرون كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية (رئاسة أركان القوات البحرية)