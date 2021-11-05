إنقاذ 81 مهاجرا ‏غير شرعي ونقلهم إلى طرابلس

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الأحد، إنقاذ 81 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، حيث جرى نقلهم إلى مركز إيواء بالعاصمة طرابلس.
وقالت البحرية، في منشور عبر صفحتها في «فيسبوك»، إن الزورق «صبراتة» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ 81 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
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وأضافت أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.