«الرقابة على الأغذية» توضح حقيقة وجود «موز قاتل» في الأسواق

مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات

نفى مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء الموز المستورد على «الهيليكوباكتر»، وأنها تسبب الموت في نهاية الأمر.

وأكد الزيات عدم وجود دودة بهذا الاسم، إنما هي بكتيريا موجودة بجسم الإنسان، كما أنه لا يتم الإفراج عن شحنات الموز إلا بعد إجراء التحاليل المطلوبة وإرفاق الجهات المورد بشهادة تسمى شهادة الصحة النباتية من بلد المنشأ، وفق منشور على صفحة المركز على «فيسبوك».

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وقدّم الزيات معطيات تنفي مزاعم وجود مثل هذه الدودة، خاصة أن الموز يتم استيراده من دول الكاريبي مثل الإكوادور وكولومبيا والبرازيل وكوستاريكا ولم يسجل شحنة استوردت من الصومال، التي راج استيراد الموز المصاب منها.

ومن ناحية الوثائق المرفقة مع الشحنات المستوردة، تلزم الجهات المختصة بأن ترفق كل شحنة شهادة تعرف بشهادة الصحة النباتية من بلد المنشأة، ومراعاة المواصفة القياسية الليبية الخاصة بالموز رقم 731 /2013.