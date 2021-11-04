شركة نمساوية تدرب موظفي الجوازات على كشف مستندات السفر المزورة

ختام دورة تدريبية لأحدث الأساليب والطرق لكيفية التعرف على مستندات السفر المزوّرة. (مصلحة الجوازات)

اختُتمت في مقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، الخميس، دورة تدريبية لأحدث الأساليب والطرق لكيفية التعرف على مستندات السفر المزوّرة.

جاء التدريب، وهو الدورة الثالثة على التوالي، بالتعاون بين قسم التدريب بالمصلحة وشركة الدولة النمساوية لطباعة مستندات السفر، ويتضمن التدريب على أساليب وطرق الكشف عن الوثائق المزوّرة، وفق بيان نشرته المصلحة على «فيسبوك».

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وتأتي هذه الدورة ضمن تفعيل أحد بنود الاتفاق الموقع بين المصلحة والشركة النمساوية، والذي تضمن تدريب 20عنصرًا في الداخل، حيث كانت مدة الدورة 3 أيام، يتلقى المتدرب فيها أحدث الأساليب والطرق لكيفية التعرف على مستندات السفر المزوّرة.

حضر ختام الدورة رئيس المصلحة وعدد من الضباط القياديين، وتمنوا التوفيق للمتدربين المستهدفين بالدورة من جهات ومكونات متعددة، منها مدينة بنغازي وسبها ورأس أجدير ومصراتة وطرابلس.

ختام دورة تدريبية لأحدث الأساليب والطرق لكيفية التعرف على مستندات السفر المزوّرة. (مصلحة الجوازات)

ختام دورة تدريبية لأحدث الأساليب والطرق لكيفية التعرف على مستندات السفر المزوّرة. (مصلحة الجوازات)

ختام دورة تدريبية لأحدث الأساليب والطرق لكيفية التعرف على مستندات السفر المزوّرة. (مصلحة الجوازات)