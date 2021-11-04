افتتاح المرحلة الثانية من برنامج «بلديتي» لتنمية الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 10:11 مساء
جانب من حضور افتتاح المرحلة الثانية من برنامج بلديتي لتنمية الجنوب، طرابلس، 3 نوفمبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)

شارك وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في الاجتماع الافتتاحي للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية» والمعروف باسم «بلديتي».

عقد الاجتماع في فندق حي الأندلس بطرابلس، أمس الأربعاء؛ فيما يمول الاتحاد الأوروبي البرنامج.

وكان الاجتماع فرصة ممثلي المؤسسات للالتقاء ومناقشة الأهداف والخطط نحو تعزيز التعاون في جنوب ليبيا، بحسب وزارة الحكم المحلي، مشيرة إلى حضور كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو، وسفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي ماريا بوتشينو، بجانب ممثلي الوكالات المنفذة.

والوكالات المنفذة للبرنامج هي: الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) الإقليمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة اليونيسف.

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كما شارك في الاجتماع عمداء البلديات من 14 بلدية في جنوب ليبيا وهي البلديات المستهدفة بالبرنامج.

وقال وزير الحكم المحلي إن وزارته «تعمل عن كثب مع زملاء من السلطات البلدية في الجنوب لتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها بشكل مشترك، وسنواصل القيام بذلك».

واعتبر أن الحدث «دليل على التزامنا بدعم جميع السكان في ليبيا وتزويدهم بالمساعدة المطلوبة بناءً على النتائج الناجحة التي حققتها الوكالات المنفذة».

وناقش الحضور الرؤية المشتركة تجاه الخدمات الأساسية الجيدة والحوار المجتمعي وفرص كسب العيش. للجميع في جنوب البلاد.

جانب من اجتماع افتتاح المرحلة الثانية من برنامج بلديتي لتنمية الجنوب، طرابلس، 3 نوفمبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)
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