وزير الصحة: إطلاق منظومة إلكترونية لتنظيم العلاج بالخارج قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 10:04 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، (وزارة الصحة)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إن أكثر من 70% من الحالات المحالة للعلاج بالخارج هي حالات مصابة بالأورام، لذلك ستقوم الوزارة بدعم وإنشاء مراكز علاج مرضى الأورام، بعدما أطلقت على العام 2021 «عام الاهتمام بصحة مرضى الأورام».

وتابع الزناتي، عبر منصة «حكومتنا»: «شرعنا في إنشاء لجنة استشارية جديدة للعلاج بالخارج لتنظيم ملف العلاج، ونسعى لتوفير مبالغ في ساحات العلاج المختلفة».

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وأضاف أن عدد الحالات التي أرسلتها وزارة الصحة للعلاج بالخارج منذ أبريل الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 3 آلاف حالة استوفى بعضهم العلاج، فيما لا يزال البعض يعاني عدم استكمال العلاج، نظرًا لعدم وجود ودائع مالية لتغطية التكاليف.

ولفت إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعاني، كغيرها من الوزارات، العديد من الصعوبات، بسبب عدم تخصيص ميزانية لها، مما أثّر سلبًا على أداء مهامنا.

وأكد أن مكافآت العاملين بمراكز العزل قيد الصرف، وأن «تلك المخصصات المالية مبالغ كبيرة جدًا، ولا بد من وضع آلية مناسبة لنتمكن من الإيفاء بوعودنا تجاه العناصر الطبية والطبية المساعدة».

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