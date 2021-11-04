رئيس أوغندا في لقاء مع اللافي: الليبيون يجب أن يجربوا الانتخابات حتى لو أخطأوا

جانب من لقاء رئيس أوغندا يوري موسيفيني مع اللافي، بقصر الرئاسي في عنتيبي، 4 نوفمبر 2021. (موسيفيني)

التقى رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بقصر الرئاسي في عنتيبي اليوم الخميس، فيما غرد الرئيس بعد اللقاء بقوله: «ارتأيت أن لليبيا أصحابها الذين يجب أن يحصلوا على فرصة لارتكاب أخطائهم من خلال الانتخابات بدلاً من فرض أخطاء الأجانب عليهم».

وأضاف عبر موقع «تويتر»: «يجب على القادة الليبيين قضاء المزيد من الوقت في كسب الشعب الليبي، فالانتخابات تكون نزيهة واستراتيجية في حال شجعت الناس على صنع السلام بدلاً من الحرب».

ودعا موسيفيني جميع الليبيين إلى المشاركة دون شروط، متابعًا: «أن دفع الأجانب لخوض حروبنا هو نهب لأفريقيا». كما اعتبر أن تنظيم الانتخابات ليس أمرًا صعبًا، مواصلاً: «لقد أُفسدت ليبيا من قِبل الغرباء الذين استغلوا الليبيين الذين لم يكونوا مهيئين أيديولوجيًا بشكل جيد».

واختتم تغريدته بالقول: «دع الناس الآن يتخذون خياراتهم سواء كانت جيدة أو سيئة، ستكون مسؤوليتهم في نهاية المطاف».