الزناتي: تخصيص 643 مليونا لمشاريع الصحة بعموم البلاد

وزير الصحة خلال افتتاحه مركز التطعيم في مصراتة، 2 سبتمبر، (وزارة الصحة)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إنه جرى تخصيص أكثر من 643 مليونًا لمشاريع الصحة شرقًا، وغربًا، وجنوبًا، ومنها ما دخل حيز التنفيذ في سبها، وسرت، وطرابلس، وأجدابيا، وبنغازي، ومنها ما لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب الظروف المالية التي وقفت عائقًا أمام تنفيذ خطط وزارة الصحة.

وتابع الزناتي، عبر منصة «حكومتنا»: «منذ شهر أبريل من العام الحالي، حاولنا توفير بعض الاحتياجات اللازمة وإنجاز بعض المشاريع، وقد دخلت بعض المشاريع فعلاً حيز التنفيذ عن طريق وزارة الصحة، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية».

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وأوضح أن الوزارة أنشأت 4 مراكز خاصة بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، وسبها، داعيًا في الوقت نفسه كل المواطنين للإسراع في تلقي اللقاحات، حفاظًا على حياتهم وحياة ذويهم.

وأردف: «نترقّب دخول الموجة الرابعة لكورونا مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، ونتمنى أن تعبر ليبيا إلى بر الأمان». وأكد أن استقرار الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا الموجودين في مراكز العزل، أو في العزل المنزلي، يعود لاستمرار حملات التطعيمات، لذلك «نحث المواطنين على تلقي التطعيمات؛ لأن التطعيم هو الوسيلة الفعالة لمقاومة المرض، وسيقلل من دخول المصابين لغرف العناية الفائقة».