عميد بلدية سرت يتابع وضع مشروعات طرق يبدأ العمل عليها قريبا

عميد بلدية سرت مختار المعداني خلال اجتماعه مع مسؤولين بمصلحة الطرق، 4 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

التقى رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الحسين إبراهيم سويدان، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، لمتابعة المشاريع التي وافقت الحكومة على إقامتها في المدينة.

وقال المعداني لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء ركز على متابعة المشاريع التي سيبدأ العمل فيها قريبا ومنها طريق 27 شرق سرت، وجسر وادي الحنيوة، وطريق 40 شرق سرت أيضًا، وكذلك المحطة الهوائية.

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كما تشمل المشاريع طرق: السواوة وجارف والغربيات والثلاثين غرب سرت، وكذلك الطريق الساحلي 50 غرب سرت حتى محلة سلطان شرق المدينة، موضحًا أن الأعمال تشمل الطلاء وتركيب العواكس المرورية.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار حملة «نعم للإعمار.. نعم للبناء»، وقد شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بمصلحة الطرق والجسور، منهم مدير المشروعات بالمصلحة محمد الصداعي، وآخرون.

عميد بلدية سرت مختار المعداني خلال اجتماعه مع مسؤولين بمصلحة الطرق، 4 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)