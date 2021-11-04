في العدد 311: انطلاق سباق الصندوق الانتخابي.. وتراجع إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 08:25 مساء
صورة لجانب من الصفحة الأولى من جريدة «الوسط».

صدر اليوم الخميس، العدد 311 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى مانشيت يرصد آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات، وجاء تحت عنوان «انطلاق السباق نحو الصندوق.. والقانون الانتخابي رهين الخلاف».

وتصدَّرت الصفحة الثالثة تغطية موسعة لفعاليات ملتقى دعم الانتخابات وجاءت بعنوان «حشد سياسي واسع لإجراء انتخابات 24 ديسمبر.. ورفض لمبادرة اللافي».

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الإصلاح يبدأ بـ«ميثاق الشرف»
وتحت عنوان «مشوار الإصلاح السياسي يبدأ بـ«ميثاق الشرف»، يتصدر الصفحة الرابعة تقرير يرصد استعداد 28 حزبًا ليبيًا للتوقيع على ميثاق شرف سياسي في مؤتمر يُعقد في العاصمة طرابلس بعد غدٍ السبت.

وفي الصفحة نفسها نطالع تغطية موسعة لفعاليات مهرجان الخريف في مدينة هون وجاء بعنوان رئيسي «من مهرجان هون إلى العالم: كلنا شعب واحد».

وتصدَّر تقرير تطورات جائحة كورونا في ليبيا الصفحة الخامسة، وجاء بعنوان رئيسي يقول «استقرار إصابات كورونا ونسبة الوفيات مرتفعة». وضمت الصفحة أيضًا تقريرًا يرصد تداعيات إقرار مجلس النواب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وسط انتقادات واسعة، وجاء بعنوان «الجرائم الإلكترونية في مرمى النقد: ديكتاتورية جديدة».

أزمة لبنان والسعودية
ومن الشأن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية؛ حيث يتصدر الصفحة السادسة موضوع الساعة عربيًا، وهو أزمة لبنان مع السعودية بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وجاء تحت عنوان «لبنان ينزلق مجددًا إلى قلب العاصفة الإيرانية ـــ السعودية».

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة، تقريرًا يرصد تراجع إنتاج النفط الليبي بسبب تهالك البنية التحتية. أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير بعنوان «جهاز حكومي لتنمية مناطق الهلال النفطي»، وقد تم اختيار منطقة أجدابيا مقرًا له.

سوابيت الياسمين
وبعد المرور بصفحات الرأي المكتظة بمقالات متنوعة، نطالع الصفحة الثقافية وتتصدرها تغطية موسوعة بعنوان «السرايا الحمراء تحتضن سوابيت الياسمين في نسختها الثامنة»، حيث شهدت ساحة الشذروان بالسرايا الحمراء، السبت، فعاليات سوابيت الياسمين في نسختها الثامنة، وهو احتفال سنوي تنظمه مجموعة سوابيت الياسمين للثقافة والفنون، ويهدف إلى إبراز الجوانب التراثية والفنية لمدينة طرابلس.

وقبل الوصول إلى صفحات الرياضة نطالع في صفحة الفن تقريرًا موسعًا يرصد كواليس الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل. التقرير جاء بعنوان «11 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى بالقاهرة السينمائي».

مطالبات بإقالة كليمنتي
وإلى صفحات الرياضة حيث نطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا حول ختام بطولة «أولمبيا مصر» لكمال الأجسام والتي شملت توجيه الدعوة للبطل الليبي القرقني.. وجاء بعنوان «ختام قوي لأولمبيا مصر في كمال الأجسام».

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وفي الصفحة التالية نقرأ تقريرًا فيه مطالبات بإقالة المدير الفني الإسباني كليمنتي وحل اتحاد اكرة القدم، بعد تلاشي فرص المنتخب الليبي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقامة في قطر 2022.

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