تنسيق ليبي تونسي لدعم المرشحين لعضوية منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها الفرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 08:09 مساء
اجتماع مدير الإدارة الإسلامية بوزارة الخارجية وسفير تونس لدى ليبيا، الخميس 4 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية الليبية)

بحث مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، سيف البي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، تنسيق المواقف بين البلدين لدعم المرشحين لعضوية منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها الفرعية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن اجتماع البي والسفير التونسي تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تعزيزه، إضافة إلى التنسيق في دعم المرشحين المتقدمين لعضوية منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها الفرعية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمقرها في العاصمة طرابلس حضره القائم بأعمال سفارة تونس في ليبيا، ومستشار عن إدارة الشؤون الإسلامية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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