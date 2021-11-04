مؤسسة النفط تبحث مع «SGS السويسرية» استكمال مشروعاتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 07:33 مساء
اجتماع مؤسسة النفط مع شركة «SGS» السويسرية للخدمات النفطية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، استكمال شركة «SGS» السويسرية للخدمات النفطية مشروعاتها القائمة في ليبيا، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولي الشركة في مقر المؤسسة بطرابلس.

وأفاد بيان للمؤسسة على «فيسبوك» بأن الجانبين ناقشا حزمة من الموضوعات أبرزها، سُبل تعزيز التعاون المشترك، وآلية استكمال المشاريع القائمة، في ظل سعي المؤسسة الدائم لزيادة معدلات الإنتاج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

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حضر الاجتماع عن مؤسسة النفط، رئيسها مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة العماري محمد، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير الصيانة والمشاريع نجمي كريم.

وعن الشركة السويسرية، حضر المدير العام لفرع الشركة في ليبيا عبد الباسط الفاندي، ومدير عمليات الإنتاج المبكر التيجاني الماحي، ومدير تطوير أعمال الشركة المعتصم بالله الكركاري.

يذكر أن شركة «SGS» للخدمات النفطية تعمل بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط في مجال تطوير الحقول المكتشفة، وقامت باستكمال وتجهيز حقل سيناون Nc-100 بطاقة إنتاجية تصل إلى عشرة آلاف برميل يوميا، وجرى وضعه على الإنتاج خلال شهر أكتوبر 2020، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الحقل الجديد أيضا NC-4 والتابع لشركة الخليج العربي للنفط بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف برميل يومي، وسيبدأ الإنتاج منه خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما قامت الشركة بعدة أعمال مع شركة نفوسة للعمليات النفطية، أهمها إجراء اختبار الإنتاج بحقل شمال الحمادة على البئر A4 / 47، وجاءت النتائج مبهرة وتصل إلى ما يقارب 2000 برميل يوميا من النفط الخام على الخانق 28/64، وكذلك دخولها في مناقشات مع الشركة حول إمكانية تزويدها بتسهيلات الإنتاج المبكر للحقل بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميا.

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