الداخلية: بلاغات إلكترونية وخطة رقمية لتحسين مستوى البحث الجنائي

جانب من اجتماع مسؤولين بوزارة الداخلية لمناقشة تفعيل خطة التحول الرقمي، 4 نوفمبر 2021. (الوزارة)

ناقش اجتماع بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إمكانية تنفيذ مراحل خطة التحول الرقمي بالوزارة، واستخدام نظام البلاغ الإلكتروني الموحد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطة تهدف إلى تطوير آلية عمل غرف العمليات التقليدية إلى غرف عمليات ذكية، مضيفة أن الاجتماع هو الأول من نوعه بين مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة ومكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس.

- وزارة الداخلية تبحث تنفيذ إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي

تطرق المجتمعون إلى إمكانية إطلاق خدمة البلاغ الإلكتروني وربطها بغرف العمليات بالوزارة، وعرض مجموعة من التطبيقات المصممة من قبل فريق عمل مهندسي مركز المعلومات والتوثيق، وكذلك مناقشة سُبل تفعيل هذه التطبيقات على أرض الواقع والاستفادة منها في رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى البحث الجنائي.

كما جرى الاتفاق على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات وورش العمل بشكل دوري للوصول إلى نتائج على أرض الواقع.