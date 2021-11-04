وصول 50 أسطوانة أكسجين لمركز العزل الصحي ومواد انتخابية إلى سرت

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت إلى مدينة سرت 50 أسطوانة أكسجين طبي لدعم مركز العزل الصحي لإيواء المصابين بفيروس كورونا، وكذلك مواد انتخابية لمكتب الإدارة الانتخابية قادمة من جهاز الإمداد الطبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك في ظل استمرار إقفال الطريق الساحلي عند منطقة أبوقرين غرب سرت أمام حركة مرور الشاحنات وسيارات نقل البضائع في الاتجاهين لليوم الرابع على التوالي.

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وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إنه سمح بوصول الشحنتين إلى المدينة رغم إقفال الطريق الساحلي عند منطقة أبوقرين أمام الشاحنات تقديرا للحالات الإنسانية من قبل القائمين على إقفال الطريق.