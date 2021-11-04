وصول 50 أسطوانة أكسجين لمركز العزل الصحي ومواد انتخابية إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 04 نوفمبر 2021, 04:35 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت إلى مدينة سرت 50 أسطوانة أكسجين طبي لدعم مركز العزل الصحي لإيواء المصابين بفيروس كورونا، وكذلك مواد انتخابية لمكتب الإدارة الانتخابية قادمة من جهاز الإمداد الطبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك في ظل استمرار إقفال الطريق الساحلي عند منطقة أبوقرين غرب سرت أمام حركة مرور الشاحنات وسيارات نقل البضائع في الاتجاهين لليوم الرابع على التوالي.

- تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في سرت

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إنه سمح بوصول الشحنتين إلى المدينة رغم إقفال الطريق الساحلي عند منطقة أبوقرين أمام الشاحنات تقديرا للحالات الإنسانية من قبل القائمين على إقفال الطريق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا أول دولة توافق على دواء مضاد لـ«كورونا» من إنتاج مختبرات «ميرك»
دولى
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
انخفاض إصابات سرطان عنق الرحم لدى نساء تلقين أحد اللقاحات
طب وصحة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تقترب من المستويات القياسية
دولى
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
المنقوش: ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم مطلوب في تفجير لوكربي
ليبيا
بالصور: حملتان لإزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي بعين زارة ...
ليبيا
(وال): مشاورات لتعديل قانون الانتخابات.. وجلسة لمجلس النواب الخميس
ليبيا
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء تغذية: حليب البطاطس قادم بقوة